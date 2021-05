Fumetti rari, centinaia di migliaia di dollari per alcuni pezzi storici

Ci sono alcuni fumetti rari che oggi valgono anche centinaia di migliaia di euro. Ecco come riconoscerli tutti

Continuiamo a parlare del mercato del collezionismo e, nello specifico, dei fumetti rari. Questi fanno parte dell’immenso mondo che vede migliaia di appassionati disposti a spendere cifre da capogiro pur di metter mano ad alcuni speciali cimeli che – per un motivo o per un altro – arrivano a valere tantissimi soldi.

Vi abbiamo già fatto qualche esempio di fumetto il cui valore è schizzato alle stelle, ma ce ne sono ancora molti altri capaci di costare anche centinaia di migliaia di dollari. Controllate subito nella vostra collezione, perché anche un numero apparentemente poco remunerativo potrebbe in realtà contenere una speciale caratteristica che lo rende un pezzo ricercatissimo.

Fumetti rari, ecco alcuni esempi dei più costosi

Partiamo con i fumetti più rari di tutti, quelli quasi introvabili e che costano una fortuna. Se avete il primo numero in assoluto della Marvel, sappiate che potete diventare ricchi. I collezionisti sono infatti disposti a spendere anche un milione di dollari pur di averne uno. Discorso simile per il fumetto degli Avengers, con valore stimato di 250mila dollari.

Sempre rimanendo in ambito Marvel, un numero non così introvabile è quello degli anni ’70 di Black Panter. Il suo valore ad oggi arriva anche a superare i 100mila dollari. Non male considerando quanti ce ne sono in circolazione. La lista si allungherebbe anche a Spiderman, Batman e Superman, con tanti dei numeri usciti che sono super ricercati. Controllate subito nella vostra collezione: potreste avere un tesoro!