Emma Marrone ci riprova, presto nelle case di tutti gli italiani con uno spettacolo inedito che la riporta ad un vecchio amore

Il suo grande amore è la musica e presto finalmente tornerà ad esibirsi davanti al suo pubblico. Ma tre anni fa Emma Marrone ha scoperto che anche stare sul set le piace molto e adesso ci sta riprovando.

Gabriele Muccino infatti ha richiamato anche lei per le riprese di ‘A casa tutti bene – La serie’, l’adattamento per il piccolo schermo del film che il, regista romano ha firmato con successo tre anni fa. Una pellicola che aveva vinto anche un David di Donatello e che tornerà con una serie di storie inedite su Sky e Now dopo l’estate.

Emma c’era stata allora e c’è anche adesso, felice di poter variare i suoi impegni con un’avventura nuova e stimolante. In attesa di vederla nei panni di Luana, il suo personaggio nella serie tv, i suoi fan la aspettano in concerto. Il suo tour, rinviato come tutti gli altri nel 2020, partirà il 3 giugno da Lignano Sabbiadoro per arrivare ul 12 giugno al Teatro Antico di Taormina. Il 19 giugno sarà poi nella Cavea Auditorium del Parco della Musica a Roma e il 23 dello stesso mese al Carroponte di Sesto San Giovanni.

Emma Marrone sul set, come sarà ‘A casa tutti bene – La Serie’? Le prime anticipazioni

Per la prima volta Gabriele Muccino con ‘A casa tutti bene – La Serie’ firma una serie tv. In tutto otto episodi che ha scritto insieme a Gabriele Galli, Barbara Petronio, Andrea Nobile e Camilla Buizza.

Al centro del family dama, come nel film, Laura Morante e Francesco Acquaroli che saranno ancora Alba e Pietro Ristuccia, proprietari del ristorante La Villetta in pieno Trastevere, a Roma. Con loro anche i figli Carlo, insieme alla sua nuova compagna Ginevra e la sorella Sara che li aiutano.

Ma la famiglia Mariani, strettamente collegata a loro, reclamerà spazio all’interno dell’attività con la minaccia di svelare un doloroso segreto del passato. Insieme a Laura Morante e Francesco Acquaroli, nel cast anche Francesco Scianna, Silvia D’Amico e Simone Liberati. Euridice Axen sarà Elettra, ex moglie di Carlo, con Laura Adriani che interpreta Ginevra e Antonio Folletto che è il compagno di Sara, Diego.

Nella famiglia Mariani invece Paola Sotgiu (Maria Ristuccia, sorella di Pietro), Sandro e Riccardo Mariani, interpretati da Valerio Aprea e Alessio Moneta. Emma Marrone sarà la compagna di Riccardo, Luana, e Milena Mancini sarà Beatrice, la compagna di Sandro.