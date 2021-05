L’ultimo bollettino medico emanato dalla protezione civile mette al corrente l’intera popolazione italiana di una leggera diminuzione di casi nel Bel Paese.

“La curva in Italia è in decrescita mentre in altri paesi Ue la situazione è altalenante e di transizione. La decrescita in Italia è sempre lenta ma il dato significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome è registrata una decrescita”.

Lo ha affermato il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull’analisi dei dati del monitoraggio settimanale della Cabina di regia.

“L’età media dei casi scende a 41 anni e anche l’età media dei ricoveri scende a 65 anni. I casi però segnano un aumento tra i più giovani, tra 0 e 9 anni. I casi tra gli over-80 decrescono più rapidamente delle altre fasce e questo è un effetto delle vaccinazioni”.

Coronavirus, bollettino 7 maggio: 10.554 contagi e 207 morti

La curva epidemica, anche se di poco, continua a salire. Nella giornata di ieri si erano registrate 11.807 nuove positività mentre il bollettino di oggi, venerdì 7 maggio, ci mostra che ad aver contratto il virus sono 10.554 persone. I decessi sono 207 mentre il numero di guariti è di 15.580.

⁣⁣⁣⁣Coronavirus, bollettino di oggi:

• 10.554 contagiati

• 207 morti

• 15.580 guariti

-55 terapie intensive | -536 ricoveri

328.612 tamponi

Tasso di positività: 3,2% (-0,4%)

22.807.444 dosi di vaccino somministrate in totale