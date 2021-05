Calciomercato Milan, accordo totale col portiere: Donnarumma ai saluti

Calciomercato Milan, i rossoneri hanno trovato l’accordo col sostituto di Donnarumma. Affare da 15 milioni di euro

Il Milan si prepara a vivere un finale di stagione molto intenso. Mancano 4 partite che sanno di finali, con una qualificazione alla Champions League clamorosamente ritornato in bilico dopo la prima parte di stagione impeccabile. Gli uomini di Pioli domenica sera se la vedranno con la Juventus di Andrea Pirlo, per una partita che vale molto più di 3 punti.

Mentre la squadra continua a lavorare a Milanello, la dirigenza ha altre grane per la testa. Una su tutte: il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Dopo il duro scontro verbale con i tifosi e le lacrime del classe ’99, Maldini ha deciso di congelare le trattative e di rimandare i discorsi a fine campionato. Intanto, però, dalla Francia sono sicuri di un accordo ormai raggiunto col suo sostituto.

Calciomercato Milan, accordo totale con Maignan: le cifre

Qualora il futuro di Gianluigi Donnarumma dovesse essere lontano da Milanello, la dirigenza rossonera sembra aver già deciso chi sarà il suo sostituto: Mike Maignan del Lille. Il portiere francese sta disputando una grande stagione col suo club, ed è in lotta per una storica vittoria della Ligue 1 ai danni del PSG di Pochettino. Stando a quanto riferisce RMC Sport – fonte molto vicina alla squadra transalpina – il Milan lo porterebbe in Italia già nella prossima sessione di calciomercato.

15 milioni di euro più 1,5 di bonus per il cartellino, ai quali vanno aggiunti i costi dell’ingaggio per un contratto di 5 anni. Un vero e proprio affare, considerando i continui corteggiamenti di altri top club europei come il Borussia Dortmund.