Calciomercato Juventus, nome top per il centrocampo: è tutto fatto. I bianconeri stanno per chiudere una trattativa andata avanti in gran segreto nelle ultime settimane

La Juventus si sta giocando in questo finale di campionato l’importantissimo accesso alla zona Champions League. Al di là del contenzioso Superlega che va avanti con l’Uefa (c’è ancora un rischio esclusione), gli uomini di Pirlo devono centrare i primi quattro posti in classifica. Dal punto di vista economico è fondamentale poter mettere a bilancio i proventi della principale competizione europea, per far respirare il bilancio in rosso e rinforzare la rosa. Paratici e Nedved sanno già quali sono i ruoli principali a cui mettere mano e si stanno muovendo sotto traccia. Il mercato italiano è da sempre il terreno di caccia preferito dei bianconeri e anche quest’anno i principali colpi potrebbero arrivare proprio dalla Serie A. L’idea è quella di regalare a Pirlo (o al suo eventuale sostituto) almeno un terzino, un centrocampista e una punta, oltre a un nuovo portiere. Donnarumma è un colpo in dirittura d’arrivo grazie ai buoni uffici di Raiola. Gli altri nomi attenzionati vanno da Gosens a Milik, passando per Aguero e Isco. Nelle ultime ore sembra però molto vicino l’arrivo di un centrocampista della nostra Nazionale: Manuel Locatelli.

Calciomercato Juventus, nome top per il centrocampo: in arrivo Locatelli

Il regista del Sassuolo è tra i giovani preferiti del Ct Mancini ed era finito sul taccuino di Paratici ormai da tempo. Secondo il noto giornalista di TeleLombardia TV, Momblano, ora i bianconeri sarebbero davvero a un passo dalla chiusura della trattativa.

“Da quello che so e dalle conferme che mi arrivano dall’ambiente vicino a Carnevali, credo che la prossima stagione Locatelli, al 99%, vestirà la casacca bianconera”. Un colpo che dovrebbe costare circa 30 milioni alle casse juventine e permetterebbe di rinverdire la linea mediana con uno dei migliori ’98 in circolazione nel ruolo. All’interno della trattativa potrebbero finire anche delle contropartite tecniche, come avvenuto spesso in passato con i nero-verdi. Già si fanno i nomi di Dragusin e soprattutto Fagioli, che prenderebbe il posto in campo occupato proprio dal numero 8 ex Milan.