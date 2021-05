Calciomercato Inter, l’agente avvisa: “Chi non vorrebbe il Bayern?”

Calciomercato Inter, sirene tedesche per un giocatore. Ne ha parlato il suo agente, non chiudendo all’ipotesi

È ancora festa grande a Milano. L’Inter si è laureata campione d’Italia per la 19esima volta nella sua storia, a 11 anni dal Triplete. Una squadra costruita per vincere quella di Antonio Conte che, grazie ad un girone di ritorno praticamente perfetto, ha distaccato le inseguitrici con decisione e ha messo le mani sul titolo in anticipo rispetto alla tabella di marcia.

C’è ora da pensare alla prossima sessione di calciomercato e ai gravi problemi a livello finanziario che sta vivendo la dirigenza. Lo ha denunciato Javier Zanetti in un’intervista a La Nacion, e il tutto è stato confermato anche da Steven Zhang stesso. Una delle ipotesi percorribili – oltre all’arrivo di nuovi investitori – sembra essere quella di procedere con qualche cessione eccellente.

Calciomercato Inter, ag. Hakimi: “Non mi stupisce che lo vogliano al Bayern”

Intervistato ai microfoni di Goal.com, l’agente di Achraf Hakimi Alejandro Camano ha parlato – tra le altre cose – dell’interessamento da parte del Bayern Monaco per il giocatore. “Sinceramente non so da dove arrivino queste voce, ma non mi stupirebbe se i tedeschi fossero interessati al mio assistito. Nessuno di loro mi ha fin qui contattato e Achraf è molto contento all’Inter, non sta pensando ad altro. Ma chi non vorrebbe giocare al Bayern Monaco?” ha avvisato.

Pare che anche l’Arsenal e il Real Madrid sarebbero rimaste impressionate dall’ultima annata dell’esterno marocchino, e potrebbero tentare l’assalto nella prossima sessione di calciomercato. Al momento, comunque, l’Inter non sembra intenzionata a cedere uno dei suoi pezzi da 90.