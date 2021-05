Anticipazioni Uomini e Donne, tornano insieme in studio: Ida si scaglia

Nelle anticipazioni di oggi di Uomini e Donne ci sarà un ritorno in studio che susciterà non poche polemiche, una nasce da Ida Platano

Le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi pomeriggio, venerdì 7 maggio, prospettano grossi litigi in studio. Partendo dal Trono Over che vedrà un ritorno in studio nel dating show di Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. La puntata, infatti, comincerà con la clip della scelta avvenuta soltanto qualche mese fa, ma le cose sembrano non andare nel verso giusto.

Poche settimane fa, la coppia ha avuto una banale discussione che è degenerata: entrambi in un hotel a Salerno, quando il cavaliere ha fatto una doccia troppo rumorosa – a detta della dama – che ha infastidito Roberta. Da qui sarebbe nata una discussione a seguito della quale Riccardo ha lasciato l’hotel ed è sparito per circa un’ora gettando nella preoccupazione la dama.

Anticipazioni Uomini e Donne: l’ira di Ida ed il trono classico

Al termine della clip, Riccardo non ha reagito bene alle parole di Roberta tanto da lasciare lo studio e rientrare poco dopo. Tuttavia, nella storia è stata tirata in ballo una terza persona: Ida Platano. Roberta ha accusato Riccardo di aver fatto una scelta di testa e non di cuore, perché l’atteggiamento con l’altra dama era evidentemente differente.

Ida Platano ha quindi messo in evidenza una questione: nella coppia, a creare problemi è sempre Guarnieri. Al termine della querelle, sia Roberta che Riccardo lasciano lo studio: pare sia finita definitivamente.