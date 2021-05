Anticipazioni Isola dei Famosi, che sorpresa: spunta il nome dell’eliminato

Le anticipazioni di oggi dell’Isola dei Famosi ci rivelano dettagli interessanti su chi potrà essere l’eliminato di questa sera.

L’Isola dei Famosi torna in TV. Ieri sera Felicissima Sera, il programma condotto da Pio e Amedeo, ha rubato fatto slittare di 24 ore l’appuntamento con Ilary Blasi e i suoi naufraghi. Però, meglio in ritardo che mai. E così, dopo il cambio di programmazione, finalmente il doppio appuntamento settimanale sarà nuovamente in diretta!

Per questa sera sono previsti, come al solito, numerosi colpi di scena. Lunedì scorso, come ricorderanno sicuramente i nostri lettori, è stato aperto il televoto con i nominati della settimana.

A scontrarsi stavolta sono stati Miryea Stabile, Roberto Ciufoli, Emanuela Tittocchia e Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo però, a causa di alcuni problemi di salute, è stato costretto al ritiro. E adesso? Niente paura.

Il televoto è stato così momentaneamente sospeso e riaperto poco dopo con gli altri tre naufraghi nominati. Ma chi sarà tra loro a lasciare la Palapa? Scopriamolo insieme nel paragrafo successivo.

Anticipazioni Isola dei Famosi, spunta il nome dell’eliminato

Come ogni settimana, Reality House ha indetto una votazione (che non sarà la stessa di questa sera), e nelle scorse ore ha pubblicato il verdetto del pubblico e il risultato ha lasciato in molti di stucco.

Ad essere il meno favorito e ad essere a rischio eliminazione sembra essere il comico di fede romanista Roberto Ciufoli, che ha ottenuto solo il 15% dei voti. A seguire Emanuela Tittocchia, col 29% e Miryea Stabile che con il 56% si rivela essere la preferita del pubblico.