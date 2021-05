Weekend Uno, tutte le novità: conduttori, quando e dove vederlo

È ufficialmente Weekend Uno il nome della trasmissione che sostituirà Unomattina su Rai 1 quest’estate

Su Rai 1 arriva ufficialmente Weekend Uno per sostituire, quest’estate, Unomattina di Monica Setta e Tiberio Timperi. Necessaria e dovuta sosta estiva per il programma del prime time di Rai 1 che cederanno il loro posto ad Anna Falchi e Beppe Covertini, come anticipato dal settimanale Oggi.

LEGGI ANCHE > > > Rai, arriva la stangata inaspettata: cos’è successo



La coppia ha già condotto insieme l’anno scorso e quest’anno sarà in onda nel fine settimana, di prima mattina, occupando lo slot attualmente dedicato ad Unomattina. A detta di Alberto Dandolo, lungo la sua rubrica Pillole in gossip, Anna Falchi sembrerebbe essere molto entusiasta di questa nuova avventura estiva.

NON PERDERTI > > > X Factor 2021, nuovo colpo di scena alla conduzione: “Non sarò io”



Weekend Uno, il nuovo programma: come e quando vederlo

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑨𝒏𝒏𝒂 𝑭𝒂𝒍𝒄𝒉𝒊 (@annafalchi22)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beppe Convertini (@beppeconvertini)

Anna Falchi e Beppe Convertini non sono una coppia inedita alla conduzione, ed entrambi hanno già avuto le proprie esperienze nel ruolo. L’attrice italo-finlandese, in particolare, è già stata al timone dello spin-off estivo di Unomattina, l’anno scorso infatti, era in TV con C’è tempo per insieme proprio a Convertini. Negli anni è stata anche alla conduzione di Domenica In, Da Nord a Sud… e ho detto tutto! con Vincenzo Salemme, ma soprattutto ha partecipato come concorrente o opinionista in molti programmi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Carlo Conti e Mara Venier, che show insieme: decisione ufficiale della Rai



Per quanto riguarda invece l’attore pugliese, che abbiamo detto aver già affiancato Anna Falchi, ha maturato esperienze anche con La Vita in Diretta, Linea Verde e Telethon.