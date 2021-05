Usa, sospesi i brevetti per i vaccini: svolta contro il Covid-19

Negli Usa Joe Biden sospende i brevetti per i vaccini. La scelta strategica permetterà la libera produzione degli immunizzanti: svolta nella lotta al Covid.

Con una nota ufficiale del rappresentante al Congresso, gli Usa sospendono i brevetti per i vaccini anti-Covid e ne discuterà i dettagli in sede di Wto. Il provvedimento segna la svolta contro la pandemia, visto che significa libera produzione dei vaccini una scelta che può mettere fine alla pandemia negli Stati Uniti.

Anche Tedros Adhanom Ghebreyesus, presidente dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha approvato la decisione. Infatti il presidente dell’Oms su Twitter ha festeggiato il provvedimento affermando: “Un momento monumentale nella lotta contro #COVID19“. L’ambasciatore Katherine Tai, con una nota da Washington, sostiene la rinuncia a queste protezioni per i vaccini contro il Sars-Cov-2. Andiamo quindi a vedere cosa cambierà nel paese americano.

This is a monumental moment in the fight against #COVID19. The commitment by @POTUS Joe Biden & @USTradeRep @AmbassadorTai to support the waiver of IP protections on vaccines is a powerful example of 🇺🇸 leadership to address global health challenges. pic.twitter.com/3iBt3jfdEr

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) May 5, 2021