SpaceX, atterraggio regolare per il razzo Starship: Elon Musk entusiasta. Al quinto tentativo tutto è filato via liscio nella base spaziale in Texas

Finalmente il progetto SpaceX ha vissuto un test senza nessun problema, completando un perfetto atterraggio nella base in Texas. Il razzo Starship, prodotto dalla società di Elon Musk, sta perfezionando la propria affidabilità in vista di viaggi sulla Luna in collaborazione con la NASA. Anche normali civili potranno prenotare il loro giro sul satellite terrestre nei prossimi anni, con un progetto che potrebbe essere esteso in futuro anche a Marte.

La compagnia di Elon Musk sta testando i propri veicoli di prova a Boca Chica, in Texas, presso la struttura dell’azienda. A dicembre hanno iniziato a sperimentare le capacità di lancio e atterraggio, collezionando anche diversi incidenti spettacolari. Nei quattro precedenti voli di prova ci furono delle esplosioni appariscenti che hanno fatto il giro del mondo.

Starship landing nominal! — Elon Musk (@elonmusk) May 5, 2021

SpaceX, atterraggio regolare per il razzo Starship: Elon Musk prosegue nel progetto di viaggi lunari

Il numero di serie 15, o SN 15, è stato lanciato dal sito dell’azienda vicino a Boca Chica intorno alle 18:25 di mercoledì pomeriggio (l’01:25 in Italia) e ha raggiunto circa 6 miglia di altezza. Dopo aver spento i motori, lo Starship ha usato le sue quattro ali per controllarsi.

Il ritorno a terra è stato perfetto tanto da suscitare l’entusiasmo dello stesso Elon Musk. Il magnate di origine sudafricana ha scritto immediatamente su Twitter: “Atterraggio di astronave nominale!”. Nominale nel gergo spaziale significa appunto “normale“. Il test riuscito di SpaceX arriva proprio nel giorno del 60° anniversario del primo volo spaziale umano organizzato dagli Usa con Alan Shepard.

