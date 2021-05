Royal Family, la nuova scelta di Meghan Markle fa discutere: le accuse

Royal Family, il nuovo progetto di Meghan Markle fa discutere: le accuse piovono direttamente dall’Inghilterra. La duchessa del Sussex diventa scrittrice

Al centro delle discussioni della Royal Family c’è ancora lei: Meghan Markle. L’attrice americana continua a fare delle scelte che non lasciano indifferenti gli inquilini di Buckingham Palace, tirando dentro anche il marito Harry. L’ultima trovata riguarda un libro per bambini intitolato “The Bench“, ispirato alla relazione tra suo marito e suo figlio. Meghan lo ha scritto di suo pugno scatenando la polemica, poichè ha utilizzato il titolo di duchessa del Sussex nel firmarlo, nonostante abbia lasciato i doveri reali l’anno scorso.

L’ex presentatore di Good Morning Britain, Piers Morgan, ha commentato in modo velenoso la scelta di Meghan: “Ha ripetutamente attaccato l’istituzione della monarchia e tutto ciò che rappresenta”.

All’interno della sua rubrica sul Daily Mail, ha aggiunto: “Sì, lei continua a sfruttare cinicamente i suoi titoli reali perché sa che è l’unica ragione per cui qualcuno può pagare cifre ingenti per acquistare documentari di Netflix, Podcast di Spotify o libri per bambini”.

Royal Family, il nuovo progetto di Meghan Markle fa discutere: un libro per bambini

In molti anche attraverso i social hanno ribadito la loro contrarietà all’uso del titolo nobiliare vista la scelta operata più di un anno fa. Troppo facile firmare con la carica di Windsor quando ormai non si ha nulla a che fare con il palazzo.

L’accordo per il libro arriva proprio nel giorno in cui Meghan e il principe Harry stanno festeggiando il secondo compleanno del primogenito Archie Harrison, nato il 6 maggio 2019. Fra poco arriverà poi una sorellina a fargli compagnia, che a differenza sua nascerà negli Stati Uniti. Proprio la secondogenita avrebbe causato qualche problema di salute alla Markle. La gravidanza prosegue con piccole apprensioni che avrebbero portato anche a un ricovero in ospedale. Negli ultimi giorni la rivista “New Idea Magazine” aveva diffuso la notizia di un probabile parto prematuro, presso l’ospedale di Santa Barbara. La bambina potrebbe vedere la luce prima di giugno, data prevista per la nascita.