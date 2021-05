Roma-Manchester United 3-2: voti, highlights e tabellino, inglesi in finale

Roma-Manchester United 3-2: voti, highlights e tabellino. Gli inglesi volano in finale mentre alla squadra di Fonseca restano i rimpianti

Roma-Manchester United 3-2: inglesi in finale e non c’erano grossi dubbi, ma almeno Pellegrini e compagni rialzano al testa ed escono con onore dall’Europa League. Anzi, pure con qualche rimpianto perché per buona parte del primo tempo e per il primo quarto d’ora della ripresa hanno dominato.

Diverse occasioni, alcune generosamente concesse dal Manchester che ha giocato svogliato dal 1′ al 90′, e buone indicazioni dai singoli. Ma anche i solito errori di posizionamento della linea difensiva e così è anto il vantaggio di Cavani, troppo solo per non segnare.

Nella ripresa la Rima ha schiacciato di nuovi il pedale dell’acceleratore, trovando due gol in poco tempo con Dzeko e Cristante. Poi una parata miracolosa e l’altra fortunosa di De Gea e l’ennesima dormita di Cavani che ha chiuso i conti. Nel finale gloria per il giovanissimo Zalewski che la potrà comunque raccontare.

Roma-Manchester United 3-2: voti, highlights e tabellino

MARCATORI: 39′ e 68′ Cavani (MU), 57′ Dzeko (R), 60′ Cristante (R), 83′ Zalewski (R)

ROMA (4-2-3-1): Mirante 6.5; Karsdorp 6, Smalling 6 (30′ Darboe 6), Ibanez 5.5, Bruno Peres 5.5 (69′ Santon 6); Mancini 6, Cristante 6.5, Mkhitaryan 6, Pellegrini 6, Pedro 6.5 (77′ Zalewski 6.5); Dzeko 7 (Borja Mayoral sv). All. Fonseca 6.5

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): De Gea 6.5; Wan-Bissaka 5 (46′ Williams 6), Bailly 5.5, Maguire 6 (46′ Telles 6), Shaw 6; Pogba 5.5 (64′ Matic 6.5), Fred 6; Greenwood 6, Bruno Fernandes 6.5 (84′ Mata), Van De Beek 6; Cavani 7.5 (73′ Rashford sv). All. Solskjaer 6.5

NOTE: ammoniti Wan Bissaka (MU), Fred (MU), Cavani (MU), Karsdorp (R), Cristante (R), Williams (MU)

Clicca qui per guardare in anteprima gli highlights di Roma-Manchester United