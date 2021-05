Pio e Amedeo, il duo comico foggiano alla conduzione di Felicissima Sera sta per rendere felice il pubblico.

Questa sera, giovedì 6 maggio, Pio e Amedeo tornano in prima serata su canale 5, con una puntata speciale di Felicissima Sera. La serata regalerà ai telespettatori il meglio dei primi tre appuntamenti di Felicissima Sera e lascerà solo per questa volta la prima serata del venerdì all’Isola dei Famosi di Ilary Blasi.

La puntata speciale di Felicissima Sera sarà trasmessa dopo le polemiche scaturite dopo il monologo pronunciato da Pio e Amedeo. Il duo comico foggiano ha però deciso di non restare in silenzio e così ha replicato alle critiche con un lungo post sui social.

“Non fate finta di non capire quello che abbiamo detto per trasformarlo nella solita querelle politica da quattro soldi, la politica non ci appartiene. Le parole hanno la loro importanza! È logica: ‘le parole non valgono quanto l’intenzione!’. Questo abbiamo detto! Non ci provate. Si può fare così schifo anche usando solo termini politicamente corretti”.

Pio e Amedeo, Mediaset ha deciso: cosa sta per succedere?

Felicissima Sera avrà un seguito o si fermerà alla prima stagione? Una nuova edizione di Felicissima Sera è probabilmente l’idea alla quale sta lavorando la Mediaset. Il programma è stato un successone e il pubblico a gran voce chiede il bis.

Dunque, dinanzi ai numeri e alla richiesta del pubblico con ogni probabilità ci sarà la seconda stagione di Felicissima Sera. I tempi così come altri dettagli al momento sono ignoti, però l’unica certezza ad oggi è che il programma avrà un seguito.