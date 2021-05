Pfizer, Burioni sull’efficacia contro le varianti: “Il virus non sfonda”

Buone notizie sull’efficacia del vaccino anti-Covid della Pfizer contro le varianti più temute: il messaggio di Roberto Burioni

Arrivano ottime notizie per quanto concerne l’efficacia del vaccino anti-Covid prodotto dall’azienda farmaceutica statunitense, Pfizer. Questo ultimo in seguito agli studi effettuati è risultato essere estremamente valido contro le principali varianti che si sono diffuse in tutto il mondo.

Dunque, il vaccino della Pfizer “ha un’efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da variante inglese o sudafricana (la più temuta)” come ha dichiarato Roberto Burioni il quale ha fornito le percentuali inerenti alla protezione.

Burioni ha commentato: “Con questi numeri il virus non sfonda“. Difatti, oltre a prevenire le varianti inglese o sudafricana al 100%, il vaccino prodotto dalla Pfizer ha “un’efficacia altissima anche nella protezione dall’infezione (90% var. inglese, 75% var. sudafrica)”.

BUONISSIME NOTIZIE – Il vaccino Pfizer ha un’efficacia del 100% nel prevenire la malattia grave da var inglese o sudafricana (la più temuta). Efficacia altissima anche nella protezione dall’infezione (90% var. inglese, 75% var. sudafrica). Con questi numeri il virus non sfonda pic.twitter.com/Z4aTzwC18I — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) May 6, 2021

Covid, la situazione attuale in Italia: contagi, guarigioni e decessi

Sono stati diffusi dalla Protezione Civile i dati relativi ai contati, le guarigioni e i decessi per Covid nelle ultime 24 ore. A fronte di 324.640 tamponi processati, 11.807 persone sono risultate contagiate.

I decessi sono stati 258, mentre 15.867 i guariti. Aumenta dello 0,4% il tasso di positività, attestandosi al 3,6%. Calano le terapie intensive (-60) ed i ricoveri (-653). Sono 22.300.567 le dosi di vaccino somministrate in totale.