Netflix, arriva il clamoroso addio: fan delusi

Un sorriso abbozzato, occhi lucidi e addio di Alvaro Morte il professore de La Casa di Carta. “Lasciando per l’ultima volta il set de La Casa di Carta. Le parole non sono necessarie. Grazie per avermi dato così tanto, per tutto. In primis ai fan della serie ed a tutto il team. E a te, caro professore. Mi mancherà divertirmi così tanto con te. GRAZIE”.

Addio quindi a La Casa di Carta con la sua quinta ed ultima stagione che prossimamente sarà messa a disposizione dei migliaia di fan su Netflix.

Netflix, addio a La Casa di Carta: quando arriva la quinta stagione

Non è ancora certa una data d’uscita della serie TV firmata Netflix, tutto fa pensare che potrebbe essere messo sulla piattaforma di streaming tra l’autunno 2021 ed inverno 2022. Berlino – interpretato dall’attore Pedro Alonso – ha commentato il post del Professore scrivendo: “Che viaggio. Che viaggio fantastico, Alvaro. Tutto ciò che chiedo è che il tuo cuore possa illuminare ciò che sta arrivando”. Ai commenti si accoda anche Marsiglia – interpretato da Luka Peros – che scrive: “L’hai fatto! Grazie per la corsa, è stato speciale. Ti voglio bene fratello”.

Migliaia i commenti sotto al post di Alvaro Morte, tra fan e gli altri volti noti del cast. Adesso l’attesa per l’uscita della quinta stagione si fa ancor più intrigante.