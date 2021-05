Meteo, tra sole ed improvvise piogge: cosa accadrà nei prossimi giorni

Continua ad essere incerto il meteo sulla penisola italiana, divisa tra sole ed improvvise piogge. Andiamo a vedere cosa sta succedendo in queste ore.

L’alta pressione non riesce ancora a garantire tanta stabilità alla penisola italiana, con le zone di sole che saranno disturbato da improvvise piogge. Cresce l’incertezza meteorologica, con improvvise grandinate che potrebbero colpire l’Italia nei prossimi giorni. Tutto questo farà da cornice alla svolta che avverrà in questo weekend. Quindi fino a venerdì il bel tempo sarà ostacolato da improvvise precipitazioni.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Fedez, Vauro a iNews24: “Censura in Rai, colpa di funzionari e giornalisti mediocri”

Quindi continua la primavera a singhiozzo per l’Italia, una vera e propria anomalia con le temperature che si stanno attestando al di sotto della media. Ma non solo, l’alta pressione risulta ancora poco affidabile ed una situazione di grande instabilità che non abbandonerà la penisola fino al weekend. Andiamo quindi a vedere cosa sta accadendo in queste ore sulla penisola italiana.

Meteo, sole e piogge improvvise: cosa sta succedendo

L’avvio di giornata risulterà piuttosto discreto sulla penisola italiana, ad eccezione di alcune nubi che si formeranno a ridosso dei settori alpini. Infatti proprio qui avremo le prime piogge di giornata, che poi si estenderanno su diverse zone della penisola. Sulle regioni centrali e meridionali, invece, avremo una situazione piuttosto tranquilla. Andiamo quindi a vedere cosa succederà sui tre settori principali della penisola.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi irregolari in transito a partire dal mattino. Mentre invece avremo nubi più compatte sulle Alpi e che porteranno a piogge su Liguria e Friuli Venezia Giulia. Durante la giornata qualche piogge colpirà sui rilievi occidentali con neve dai 1900m. Le temperature risulteranno in ascesa su tutto il settore, con massime che andranno dai 17 ai 21 gradi.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Vaccino Covid, Gelmini: “Finiamo categorie protette entro due settimane”

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo del tempo in gran parte soleggiato, con nubi che colpiranno il crinali tosco-emiliani, con lievi piogge che colpiranno questa zona. Altrove troveremo bel tempo, pronto ad affermarsi sia sulle coste tirreniche che su quelle adriatiche. Le temperature risulteranno in aumento anche qui, con valori termici massimi che andranno dai 20 ai 25 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo condizioni di grande stabilità che si affermeranno su tutto il settore. Nubi compatte colpiranno solamente Calabria e Sicilia. Proprio sull’Isola avremo qualche pioggia nel corso della giornata. Altrove, come detto, avremo tanto sole e qualche velatura di passaggio. Le temperature qui risulteranno in aumento, con massime che oscilleranno dai 20 ai 25 gradi.