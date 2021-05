Isola dei Famosi, un naufrago lascia la Playa: cosa sta succedendo

Un naufrago dell’Isola dei Famosi ha dovuto lasciare la Playa, lasciando tutti di stucco: i motivi che l’hanno spinto a questo punto

Questa edizioni dell’Isola dei Famosi continua a trovare ostacoli sul proprio percorso. Stavolta si tratta dell’ennesimo ritiro, quello di Ubaldo Lanzo. Quest’ultimo era in nomination con Myrea Stabile, Roberto Ciufoli ed Emanuela Tittocchia, ma è stato costretto ad abbandonare anzitempo.

LEGGI ANCHE—> Isola dei Famosi, Gilles Rocca fa scomparire tutto: cosa sta accadendo

Ad annunciare l’abbandono del cromatologo è stato il sito ufficiale del reality show. “Una notizia inaspettata coglie di sorpresa Arrivisti e Primitivi. Ubaldo deve lasciare la Playa per accertamenti medici, con applausi e cori da stadio degli altri naufraghi che accompagnano la sua partenza in barca e citano “Ubaldo Lanzo, meglio a cena che a pranzo”, si legge nel comunicato.

Isola dei Famosi, ritiro di Ubaldo Lanzo: come stanno le cose

Non è ben chiara la situazione ma, secondo quanto riferito da TvBlog, Ubaldo Lanzo nelle prossime ore dovrebbe tornare in Italia. Non è nota la gravità del suo stato di salute, ma non è il primo ad abbandonare per questo motivo l’isola.

LEGGI ANCHE—> Sabrina Ferilli, ritorno in grande stile: arriva l’annuncio ufficiale

Dato che il cromatologo era in nomination, questa potrebbe essere bloccata per il momento. Nella puntata di domani molta attenzione verrà riversata su questo aspetto. La perdita di Lanzo è una mazzata, dato che era uno di quelli che si stava contraddistinguendo, tra lo stupore di tutti.