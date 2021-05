Isola dei Famosi, Gilles Rocca fa scomparire tutto: cosa sta accadendo

Gilles Rocca, ex naufrago dell’attuale edizione dell’Isola dei Famosi, sta facendo preoccupare i fan dopo la scelta di far scomparire tutto

Gilles Rocca ha da poco lasciato l’Isola dei Famosi, ma è destinato a fa discutere ancora a lungo. A due giorni dall’eliminazione, ha cancellato tutte le foto dell’Isola dal proprio profilo Instagram. La scelta sarebbe dipesa dal fatto che per lui tale esperienza è stata totalmente negativa. Nonostante ciò, ha lasciato un post non legato direttamente al reality show.

“Ho pensato molto se scrivere o non scrivere questo post, se era giusto esprimere il mio pensiero o tacere. Poi ho deciso di farlo, ho deciso di provare ad aprirmi ancora una volta come ho fatto sull’isola, senza la paura di essere giudicato, infondo cosa ho fatto di male?!”, ha cominciato così il suo post.

Isola dei Famosi, Gilles Rocca si difende dalle critiche

Nel lungo messaggio, molto profondo per le parole da lui scritte, Gilles ha voluto difendersi soprattutto dalle tante critiche piovutegli addosso nel corso delle scorse settimane. “Non importa ciò che io faccia, ciò che una persona fa, nel mondo dei social verrai criticato a prescindere, basta mettersi contro uno con più follower per essere letteralmente linciato. Vi sembra bello questo? Sapete quanta gente per colpa di questi atteggiamenti si è tolta la vita?!”, nel testo è chiaro il riferimento a Tommaso Zorzi, opinionista del reality, con il quale si è duramente scontrato in puntata quando ancora era naufrago.

