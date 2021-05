Federica Panicucci, presentatrice amata dagli italiani, ha trovato l’accordo con Mediaset.

La Partita del Cuore, per l’appunto la 30esima edizione, andrà in onda il 25 maggio su Canale 5. Alla conduzione ci sarà Federica Panicucci ma secondo quanto riferito da Dagospia la Mediaset avrebbe virato sulla conduttrice di Cecina solo dopo aver incassato il no di un altro conduttore.

Si tratta di Piero Chiambretti, al momento conduttore impegnato alla conduzione del programma sportivo Tiki Taka, ereditato da Pierluigi Pardo il quale farà la telecronaca de La Partita del Cuore.

Federica Panicucci, indiscrezione clamorosa: l’annuncio di Mediaset

Piero Chiambretti sarebbe stata la prima opzione. Dopo il no incassato dal conduttore, Mediaset ha deciso di optare per Federica Panicucci, una delle conduttrici più amate dagli italiani.

Il match i cui incassi verranno devoluti a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli, vedrà scendere in campo la Nazionale Italiana Cantanti, capitanata da Enrico Ruggeri, e i Campioni per la Ricerca, capitanati da Andrea Agnelli.

Tra i Campioni per la Ricerca, scenderanno in campo John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana maschile di Ciclismo Davide Cassani e così via.

Per la Nazionale Cantanti invece, oltre a capitan Ruggeri, scenderanno in campo Eros Ramazzotti, Ermal Meta, Briga, Alberto Urso, Bugo, Raoul Bova, i rapper Shade e Random e l’ex interista Maicon.