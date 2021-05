Cashback, che novità: puoi ottenere 400€ di rimborso 

Cashback, annunciata una grande novità in queste ore in Italia. Ecco come da oggi puoi ottenere anche 400€ di rimborso

Mentre il Cashback di Stato avanza a grandi falcate soprattutto grazie al supercashback per i 1.500 euro, nel frattempo continuano a nascere tante altre iniziative simili ma da aziende private. Il meccanismo, come abbiamo già visto nelle scorse settimane da altri marchi, è fondamentalmente lo stesso: per ogni acquisto che effettui, c’è un ritorno economico. Che nel caso di oggetti di elettronica o elettrodomestici diventa anche corposo e particolarmente invitante. Soprattutto se quell’oggetto, al di là del cashback, lo si voleva acquistare a prescindere.

Cashback Sony, ecco come ottenere 400€ di rimborso

Così l’ultimo ad aggiungersi alla lista è la Sony, la quale ha lanciato una nuova e interessantissima promozione per quanto riguarda i prodotti della fotografia. Come annunciato dall’azienda, è previsto un rimborso fino a 400€ per tutti i consumatori che acquisteranno dei dispositivi Digital Imaging.

In particolare sono quattro le voci che prevedono un rimborso, il quale va da un minimo di 20€ a un massimo di 400 appunto. Un rientro minimo, il quale tuttavia può dare fino ai 70 euro, è previsto per microfoni, flash ausiliari e pacchi batteria. Si sale a un rimborso di 100€ nel caso di acquisto di fotocamere Cybershot.

Se invece doveste essere orientati a obiettivi fotografici a, allora il rimborso può essere da 50 al tetto dei 400. Dicasi lo stesso per le fotocamere Mirrorless a: in questo caso, il rimborso minimo previsto è di 150 euro. La promozione sarà valida fino al prossimo 31 luglio, mentre la richiesta di rimborso dovrà essere realizzata entro il 31 agosto massimo attraverso il sito ufficiale della Sony.