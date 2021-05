Calciomercato Juventus, c’è un nuovo terzino: affare da 25 milioni

Calciomercato Juventus | La dirigenza bianconera è pronta all’assalto per un nuovo terzino sinistro: l’affare varrebbe 25 milioni di euro

Secondo quanto riferito dagli spagnoli di elgoldigital, la Juventus starebbe pensando di affidarsi ad un nuovo terzino sinistro per la prossima stagione. A quanto pare, Paratici avrebbe messo nel mirino José Luis Gaya del Valencia. Il club spagnolo non vive una buona situazione sia a livello economico che di posizione in classifica (è quattordicesimo).

Il club del pipistrello potrebbe accettare 25 milioni di euro per vendere il proprio gioiello. C’è però da fare attenzione all’interesse del Barcellona. Qualora i bianconeri riuscissero ad acquistare lo spagnolo, potrebbe partire Alex Sandro.

Calciomercato Juventus, piace anche Gosens

La Juventus per la fascia sinistra avrebbe da tempo messo nel mirino Gosens dell’Atalanta. Il tedesco è uno dei migliori interpreti del ruolo da anni in Serie A e gode di diversi estimatori da mezza Europa, tra cui anche Inter e Leicester.

Il calciatore ha da sempre manifestato la volontà di tornare in Bundesliga, ma al momento non ci sarebbero squadre intenzionate ad acquistarlo dalla Germania. Un’ulteriore alternativa porta a Spinazzola, attualmente alla Roma, che in passato ha già giocato con i colori bianconeri. In tal caso, molto dipenderà dal volere di Mourinho che dalla prossima stagione allenerà i giallorossi.