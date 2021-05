Calciomercato Juventus, nome eccellente per il dopo Pirlo: i tifosi sognano

Spunta un nome eccellente per il dopo Pirlo, con la Juventus che potrebbe acquistare un nuovo allenatore nel prossimo calciomercato: scopriamo chi è.

Il calciomercato della Juventus sarà non poco movimentato. Infatti dopo una stagione travagliata la dirigenza può tirare le somme, decretando il fallimento dell’esperimento Andrea Pirlo in panchina. Così i vertici bianconeri non solo dovranno completare il processo di rinnovamento della rosa, ma dovranno trovare anche un tecnico in grado di valorizzare i giocatori. Farlo non è semplice, ma ci sono diversi nomi nella mente di Fabio Paratici.

Uno su tutti è Zinedine Zidane, con il franco-algerino pronto a tornare a Torino da allenatore. Nella sua breve carriera da allenatore, Zidane ha già conquistato tre Champions League e quest anno si è fermato alle semifinali, con un Real Madrid con la rosa meno forte degli ultimi anni. Dopo 8 anni in orbita Real, l’ex Campione del Mondo, quindi potrebbe tornare alla corte della Vecchia Signora, andiamo a scoprire perchè.

Calciomercato Juventus, Zidane per il dopo Pirlo: all-in bianconero in estate

Zinedine Zidane è quindi il principale indiziato per la panchina bianconera. La dirigenza, a differenza degli ultimi anni, ha deciso di voler aprire un ciclo non ripetendo gli errori del passato. Infatti il franco-algerino sarebbe il quarto tecnico differente in altrettanti anni. Inoltre l’attuale tecnico del Real Madrid soddisfa tutti i parametri della dirigenza, con un curriculum europeo da far invidia ed una grande capacità di valorizzare i giovani.

In caso di mancato arrivo, il duo Paratici-Nedved ha già un piano B. Infatti, facendo valere gli ottimi rapporti ancora in vigore, la Juventus potrebbe virare sul romantico ritorno di Massimiliano Allegri. Nonostante le numerose critiche, il tempo ha dato ragione al tecnico toscano, capace di vincere cinque scudetti consecutivi. Il campionato sta giungendo al termine e quindi la Juventus è costretta a concentrarsi non solo sulla lotta Champions, ma anche sul futuro della squadra.