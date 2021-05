Calciomercato Inter, un ex Juventus a centrocampo: che regalo per Conte

Calciomercato Inter, la dirigenza vuole regalare a Conte un ex Juventus a centrocampo. Ci sono però alcuni ostacoli da superare

È festa grande per la Milano nerazzurra. Ad 11 anni di distanza dall’ultima volta, domenica l’Inter ha vinto aritmeticamente il diciannovesimo Scudetto della sua storia. Una cavalcata trionfale quella degli uomini di Conte, resa ancor più speciale da un girone di ritorno praticamente perfetto. Adesso è tempo di festeggiamenti, prima di pensare alle tappe conclusive del campionato.

Per la dirigenza, invece, è già tempo di tornare al lavoro. In un’intervista rilasciata ieri a La Nacion, Javier Zanetti ha denunciato i gravi problemi finanziari che sta vivendo la società. L’idea di Marotta ed Ausilio è comunque quella di rinforzare la rosa, con acquisti mirati e possibilmente low cost. C’è un nome nuovo che potrebbe far comodo al tecnico leccese: si tratta di un ex Juventus.

Calciomercato Inter, è Pjanic il regalo per lo Scudetto

Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe essere nuovamente in Italia, e più precisamente all’Inter. Dopo il trasferimento a Barcellona della scorsa estate, il bosniaco ha inanellato prestazioni altalenanti e sta vivendo una delle stagioni più complicate della sua carriera. Difficile pensare che il prossimo anno possa rimanere in Catalogna. È proprio per questo motivo che Marotta vorrebbe tentare l’assalto, così da regalare ad Antonio Conte un regista di esperienza e qualità.

Ci sono però alcune difficoltà da superare a livello economico. Lo scorso anno, i Blaugrana hanno speso 60 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni, e difficilmente lo lasceranno partire a meno di 40. C’è poi da considerare il pesante ingaggio da 6.5 milioni di euro che percepisce l’ex Juventus. Saranno settimane di valutazioni per la dirigenza dell’Inter, che vuole piazzare il colpaccio nella prossima sessione di calciomercato.