Barbara D’Urso scoppia in lacrime in diretta: il motivo – VIDEO

La conduttrice di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso, è scoppiata improvvisamente in lacrime nel corso della diretta: il motivo

Barbara D’Urso è scoppiata a piangere durante l’intervista alla madre di Luana, la ragazza di 22 anni morta sul lavoro, nel corso di Pomeriggio 5. La donne ha perso la vita restando impigliata in un macchinario in un’azienda tessile di Montemurlo, in provincia di Prato. La donna aveva un figlio di cinque anni e mezzo.

Barbara D’Urso alla madre di Luana: “A tua disposizione”

“Luana era solare, giocava col bimbo, aiutava me. Cantava, ballava, sorrideva e scherzava. Era una ragazza semplice. Mi diceva ‘chissà se Barbara D’Urso vedrà il mio videoclip e mi inviterà in trasmissione’. Il giorno dell’accaduto dovevamo vederci verso le 14.15, perché era il mio compleanno. Lei mi aveva detto ‘mamma prepara il tiramisù, così stasera si festeggia’. Alle 14:40 suonano i carabinieri. Non volevo aprire, avevo ormai capito. Si era impigliata nella macchina, a trovarla è stato il collega. Al piccolino ho detto che la mamma non c’è più, ma lei non voleva lasciarlo. Quando la vuole sentire, si può mettere la manina sul cuore”, queste le parole struggenti che hanno portato la conduttrice a commuoversi.

Poi, con la voce rotta dal pianto, ha provato a confortarla: “Hai un grande compito, hai un altro figlio e un piccolino da crescere. Non sai quanto mi arriva questo dolore. Sono a disposizione quando hai bisogno”.