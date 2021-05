Anticipazioni Amici 20, scelti i finalisti: telespettatori increduli

Anticipazioni Amici 20, scelti i finalisti che possono puntare alla vigttoria nel talent di Maria De Filippi: telespettatori increduli

Nessun bluff, solo concretezza. Sabato prossimo, 8 maggio, in prima serata su Canale 5 la puntata della semifinale di Amici 20 per scegliere i quattro protagonisti del talent che si giocheranno la vittoria. Possiamo già dirvi che l’ospite musicale sarà Ermal Meta, reduce dal buon successo del Festival di Sanremo. Ma possiamo anche fare di più, svelandovi alcuni dei finalisti.

Prima di farlo, le anticipazioni svelate dal portale ‘Il Vicolo delle News’ confermano che la formula rispetto alle puntate precedenti è cambiata. Nessuno degli allievi ha dovuto fare un’esibizione per salvarsi, ma per andare avanti e raggiungere la finale. Sono rimasti in sette, la finale come tradizione sarà a quattro e quindi tre di loro saluteranno ad un passo dal sogno.

Trattandosi di una registrazione, sono stati i giudici a scegliere i nomi dei quattro finalisti di Amici 20 tra Alessandro Cavallo, Serena Marchese, Sangiovanni, Giulia Stabile, Tancredi Cantù Rajnoldi, Aka7even e Deddy. E la scelta è caduta su nomi che piaceranno anche ai telespettatori.

(Instagram)POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Amici 20, chi andrà in finale: caos e litigi – VIDEO

Anticipazioni Amici 20, scelti i finalisti: SPOILER, ecco i nomi dei protagonisti

Sono tre i nomi dei finalisti di amici 20 usciti direttamente dalla puntata della semifinale. Se non li volete conoscere, non andate avanti a leggere, perché quello che stiamo per scrivere è SPOILER

I primi tre finalisti infatti sono Sangiovanni, Aka7even e Giulia. L’ultimo invece, che uscirà dal ballottaggio tra Serena, Deddy, Alessandro e Tancredi, lo scopriremo direttamente nella puntata di sabato 8 maggio. Sarà Maria De Filippi a comunicarlo direttamente in casetta ai ragazzi.

Non vi vogliamo svelare molto sulla puntata di semifinale di Amici 20, ma i tre che sono passati hanno anche convinto tutti anche se per qualcuno di loro non è stato facile. Intanto comunque Giulia Stabile ha vinto ancora come preferita del pubblico TIM. Il resto lo scopriremo tra poche ore.