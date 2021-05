Tommaso Zorzi, dure critiche da Simona Ventura: “Non mi pare giusto”

La conduttrice Simona Ventura ha rivolto pesanti critiche a Tommaso Zorzi, la cui carriere televisiva è in rampa di lancio

La conduttrice Simona Ventura ha rilasciato un’intervista ai microfoni del settimanale ‘Chi’, condotto da Alfonso Signorini, commentando anche l’ascesa di Tommaso Zorzi in tv. “Mi sembra che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta”, ha tuonato. “Io sono per fare un passo alla volta”. Secondo lei, per Zorzi ci voleva “un periodo di decantazione” dopo il GF Vip. “Per me Tommaso ha talento, ma ha poca esperienza in tv. Mi pare che stia costruendo la casa dal tetto e non dalle fondamenta. Io sono per fare un passo alla volta, ho cominciato come giornalista sportiva e, prima di passare all’intrattenimento, ho fatto tanti anni in campo”.

Tommaso Zorzi si prende una pausa dai social: il motivo

Tommaso Zorzi ha deciso di prendersi una pausa dai social dopo le pesanti critiche ricevute per aver espresso le sue posizioni sul Ddl Zan e per aver le difese sia di Fedez che di Pio e Amedeo.

L’influencer ha fatto sapere di non vivere affatto bene questo ‘odio’ nei suoi confronti. “Mi prendo una pausa perché sta diventando tutto troppo tossico. Come ha detto Fedez, un artista deve poter salire su un palco senza essere censurato pur non essendo d’accordo con il contenuto. Così come hanno fatto Pio e Amedeo. Non sono d’accordo con il loro discorso ma hanno avuto la possibilità di farlo perché è giusto così. Il punto è questo”, le sue ultime parole su Instagram.