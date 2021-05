Striscia La Notizia, indiscrezione sulla conduzione: nome inedito

Nuova indiscrezione sulla futura conduzione del programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia: un nome del tutto inedito

Una vera e proprio bomba alla conduzione del programma di Antonio Ricci, Striscia La Notizia. Per la prima volta conduttore potrebbe approdare Alessandro Siani, comico napoletano. L’attore partenopeo non ha mai condotto alcun programma, ma la sua simpatia in teatro ed al cinema gli hanno permesso di fare un discreto successo.

Se l’indiscrezione di SuperGuida TV fosse confermata, quella di Siani sarebbe una “staffetta del Sud”. Appurato che Ficarra e Picone, dopo 15 anni alla guida del programma, hanno voglia di altri progetti, il duo siculo potrebbe lasciare la conduzione all’attore del Sud Italia.

Striscia La Notizia, Alessandro Siani conduttore: chi lo affiancherà?

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandro Siani (@alessandrosianiofficial)

Alessandro Siani alla conduzione è certamente cosa inedita, ma chi lo accompagnerà? Un uomo o una donna? Un altro comico? Intanto che è attesa la conferma dell’indiscrezione, sarà curioso capire chi accompagnerà il comico napoletano in questa nuova avventura.

Non è escluso che il format Striscia La Notizia potrebbe subire una vera e propria rivoluzione, anche se è più probabile che la rivoluzione venga fatta soltanto nelle linee di conduzione. Ad ogni modo, Alessandro Siani fino ad oggi è stato sempre visto nei panni di attore di teatro e di cinema, mai alla conduzione di un programma, men che meno della Mediaset.