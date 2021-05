Sabrina Ferilli, ritorno in grande stile: arriva l’annuncio ufficiale

Sabrina Ferilli annuncia un ritorno in grande stile in tv per la prossima stagione: arriva l’annuncio ufficiale su Instagram

E’ Sabrina Ferilli stessa, con un post su Instagram, ad annunciare che sarà nuovamente giudice di Tu sì que vales anche per la prossima edizione del talent show. “Ci sono cascata di nuovo”, ha scritto ironicamente, allegando al messaggio foto e video delle precedenti esperienze. Venuti a conoscenza della notizia, i fan si sono subito scatenati manifestando il proprio entusiasmo. Parte del successo del talent è fatto anche dal bel rapporto che intercorre tra l’attrice e Maria De Filippi, facente parte della giuria, che giocano e si fanno scherzi in continuazione.

LEGGI ANCHE—> Pio e Amedeo, arriva il clamoroso annuncio: ora cosa succederà?

Sabrina Ferilli e l’amicizia con Maria De Filippi

Sabrina Ferilli e Maria De Filippi sono amiche di lunga data e da buone amiche, molto spesso si fanno degli scherzi. E’ la conduttrice in particolare a farne, anche di tremendi, all’attrice. Quest’ultima, poco tempo fa, ha rivelato sulla De Filippi: “È un diavolo di amica! È un demonio, lei studia come mettermi in difficoltà”. Il legame tra le due è davvero molto forte, anche se le due conducono due stili di vita diversi. A tal proposito, la Ferilli ha rivelato ai microfoni di Verissimo: “Quando è uscito ‘L’amore strappato’ Maria mi ha chiamata alle due di notte per farmi i complimenti. È tutta incasinata, non so che vita faccia. È tutta sconclusionata”.

LEGGI ANCHE—> Rosalinda Cannavò perde la testa: cosa è accaduto – VIDEO