Rosalinda Cannavò perde la testa: cosa è accaduto – VIDEO

Rosalinda Cannavò perde la testa e spunta fuori tutta la sua gelosia per il fidanzato Andrea Zenga: la reazione dell’ex gieffina sorprende tutti

Vittima di uno scherzo organizzato dal seguitissimo programma “Le Iene”, condotto da Alessia Marcuzzi e Nicola Savino, Rosalinda Cannavò si è mostrata furiosa e pervasa dalle gelosia nei confronti del proprio fidanzato. Come è già noto, l’attrice ha trovato l’amore nella casa del “Grande Fratello 2021”, Andrea Zenga, ma l’ex gieffina non ha mai nascosto la sua gelosia per il figlio dell’ex calciatore.

Andrea si è reso complice fingendo un provino per una co-conduzione in un programma televisivo sui prossimi europei di calcio. Subito dopo avere ricevuto la telefonata chiede a Rosalinda, appena rientrata da un viaggio in Sicilia con i genitori, di accompagnarlo ma subito esplode la gelosia dell’attrice.

Al provino la presentatrice, in un abito rosso molto sexy, si mostra davvero spinta lasciandosi andare ad avances e battutine continue. La gelosia della Cannavò prende il sopravvento e appena si ritrova da sola con il fidanzato nello studio esclama: “Questa non mi piace.. Se mi vedi che mi alzo e me ne vado è perché ti ho lasciato là con lei, te lo sto dicendo”.

Rosalinda senza freni per la gelosia: “L’avrei presa a sberle!”

Da buona siciliana, Rosalinda Cannavò si è mostrata pervasa dalla gelosia dopo che al provino la presentatrice, Francesca, ha fatto delle avances al suo fidanzato. Ad imbestialire ulteriormente la Cannavò, il tentativo di Andrea nel voler minimizzare le cose.

Arrivati in auto, Rosalinda ha cercato di mettere le cose in chiaro sul rapporto lavorativo del suo fidanzato con l’altra conduttrice: “Ma che modo è di lavorare? Tutto il tempo a fare doppi sensi, ma come ti permetti? Mi sono trattenuta perché per te era lavoro“.

Rosalinda si è poi scagliata contro Andrea il quale sorrideva continuando a minimizzare quanto accaduto. Subito dopo si è lasciandosi andare poi in un pianto, convinta che il mondo sia contro il loro amore: “L’avrei presa a sberle. E dovrei stare tranquilla che tu passi l’estate con questa? Ci sarò tutti i giorni anche io!“, mettendo così in chiaro quello che sarà il rapporto lavorativo del suo fidanzato con il programma.

Ma lo scherzo per Rosalinda non finisce qui, difatti, il produttore del programma telefona Andrea il giorno seguente chiedendogli di fare un ulteriore provino. Essendo però occupato lo studio, chiede all’ex gieffino di incontrarsi con Francesca nell’appartamento che divide con la Cannavò.

Francesca arrivata all’appuntamento non perde tempo a lasciarsi andare in nuove battutine e doppi sensi portando Rosalinda all’esasperazione. Le due finiscono per litigare tanto che l’ex gieffina le chiede di farla finita con quegli atteggiamenti: “Questo è il mio ragazzo, ti caccio a calci da qui..”

GUARDA QUI IL VIDEO>>> Lo scherzo di Andrea Zenga a Rosalinda Cannavò

Ma Zenga nel frattempo non fa nulla per difendere la sua fidanzata e una volta mandata via di casa la conduttrice, Rosalinda decide di fare i bagagli e di lasciare Andrea. A questo punto arriva di nuovo Francesca che dice: “Volevo fare con voi una cosa a tre!“. Nemmeno il tempo di saltarle al collo che Rosalinda ha visto spuntare la iena dalla porta di casa per svelarle lo scherzo. La povera Cannavò esausta si mette le mani in faccia mostrandosi particolarmente provata. Uno scherzo che ha messo a dura prova la povera Rosalinda.