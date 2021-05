Dall’Inghilterra giunge il referto firmato dal dal medico ufficiale di Buckingham Palace che rende note le cause del decesso del principe Filippo.

Il 9 aprile scorso Buckingham Palace e l’Intera Inghilterra sono rimasti scossi dalla notizia della morte del Principe Filippo, sopraggiunta nel focolare della sua Windsor. Il consorte della regina Elisabetta II, nato il 10 giugno 1921 presso Villa Mon Repos, sull’isola di Corfù, era nipote del re di Grecia Costantino I.

La vita del principe di Grecia cambiò radicalmente in seguito all’unione in matrimonio con Elisabetta, futura regina d’Inghilterra. Le nozze vennero celebrate nel 1947 e per amore Filippo rinunciò ai suoi titoli regali greci e danesi, nonché alle sue pretese sul trono greco, oltre a convertirsi dalla religione ortodossa a quella anglicana. Dal matrimonio con Elisabetta II sono nati quattro figli: Carlo, Anna, Edoardo e Andrea.

Principe Filippo, dall’Inghilterra le conferme: le cause del decesso

Dall’Inghilterra giungono gli aggiornamenti sulle cause della morte del principe Filippo. Secondo quanto riporta il Daily Telegraph, che avrebbe ottenuto il certificato di morte del Duca di Edimburgo, sul referto firmato dal medico ufficiale di Buckingham Palace c’è scritto semplicemente “vecchiaia”.

La notizia, che a molti è parsa banale, non lo è affatto. Tenendo in considerazione le problematiche patite dal Principe Filippo nell’ultimo periodo di vita, le cause del decesso sarebbero potute essere anche altre.