Netflix, arriva la tanto attesa novità: utenti accontentati

E’ pronta ad arrivare su Netflix l’attesissima novità. Infatti a breve arriverà ‘Riproduci qualcosa’: andiamo a vedere come funziona il nuovo strumento.

Netflix è la piattaforma di streaming più usata al mondo e mette a disposizione dell’utente un catalogo infinito di serie tv, anime e film. Spesso gli utenti sono indecisi sul cosa iniziare a guardare, per questo motivo Netflix ha deciso di lanciare una grande novità. Stiamo parlando di ‘Riproduci Qualcosa‘, la nuova funzione della piattaforma. Infatti la nuova funzionalità non consiglia cosa vedere, ma lo riproduce direttamente.

Ma la riproduzione non è casuale, infatti l’applicazione deciderà cosa farci vedere in base al nostro algoritmo. Quindi la casualità sarà legata anche ai nostri gusti ed alle serie viste in precedenza. In breve, l’applicazione decide quale serie selezionare facendo i conti con i nostri gusti, una funzione che accontenta specialmente gli utenti più indecisi, alla ricerca di nuove serie sulla piattaforma.

Netflix, la novità è ‘Riproduci qualcosa’: come funziona

A spiegare l’innovativa funzione ci ha pensato Cameron Johnson. Infatti il responsabile dell’innovazione del prodotto ha scritto sul suo blog ufficiale: “Con il pulsante Riproduci qualcosa ti ritroverai subito all’interno di una serie o di un film selezionato sulla base dei contenuti che hai già guardato e sui tuoi gusti“. Inoltre l’utente se non gradisce quanto selezionato potrà cliccare il tasto ‘Riproduci qualcos’altro‘. La funzione è iniziata ad apparire in alcuni account già dallo scorso 28 aprile.

Gli utenti potranno trovare la nuova funzione al di sotto del nome profilo o nel menu di navigazione nella parte sinistra dello schermo. Al momento la novità è partita in sordina ed è disponibile solamente su smart tv. Inoltre a breve, spiegano gli sviluppatori, sarà introdotto anche su altri device. Ma la funzione servirà non solo per accontentare gli utenti, ma anche per sbaragliare la sempre più agguerrita concorrenza di Amazon Prime Video e Disney+.