‘Ndrangheta, maxi operazione: arresti in Italia e Germania

Maxi operazione di Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza nei confronti della ‘Ndrangheta. Diversi gli arresti in Italia ed in Germania.

Questa mattina la direzione Investigativa Antimafia ha compiuto una maxi operazione contro la ‘Ndrangheta, in Italia e Geramania. La Procura di Torino ha coordinato il tutto, con l’impiego di oltre 200 uomini della Dia ed un centinaio di militari di polizia, carabinieri e Guardia di Finanza. Infatti tutte le forze dell’ordine coinvolte hanno effettuato arresti e perquisizioni rifilando un duro colpo all’associazione criminale.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Coprifuoco, Di Maio non ha dubbi: “Va superato il prima possibile”

Inoltre il Tribunale di Torino su richiesta della Direzione distrettuale antimafia piemontese, coordinata dalla Dia Nazionale, ha coordinato l’arresto delle persone legate alla ‘Ndrangheta nei due paesi. Stando alle prime notizie, i criminali erano legate alla famiglia Agresta di Platì (Reggio Calabria) ed ai Giorgi, detti “Boviciani”, di San Luca (Reggio Calabria). Le due famiglie, infatti, gestivano il narcotraffico internazionale in Piemonte, Calabria, Sardegna, Germania e nel lago di Costanza.

‘Ndrangheta, operazione della Direzione Investigativa Antimafia: diversi seguestri

Ma in queste ore la DIA sta anche coordinando diversi sequestri di beni. Infatti tali sequestri sono costituiti da compendi aziendali, società cooperative ed edilizie, immobili, autoveicoli, conti correnti bancari e postali dal valore di diversi milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Covid-19, Bassetti a iNews24: “Facciamo tornare alla normalità chi si è vaccinato, come in Germania”

Stando alle indiscrezioni, sono oggetto di questi provvedimenti cinque compagini societarie operanti nel settore della ristorazione (come la torrefazione “Caffè Millechicchi” e il bar “VIP’S” di Torino), una rivendita di tabacchi a Volpiano in provincia di Torino, alcune aziende che operano nel settore immobilare come la ‘G.P. Immobiliare’ e la ‘General Costruzione’ che opera nel settore dell’edilizia. Tutte queste aziende erano situate nel capoluogo piemontese.