Morto Nick Kamen, il modello lanciato da Madonna: aveva 59 anni

Tragica notizia quella annunciata da Boy George: è scomparso all’età di 59 il modello e cantante Nick Kamen

Con un post sul suo profilo Instagram, Boy George ha dato la tragica notizia: il modello e cantante Nick Kamen è scomparso all’età di 59 anni. Nel 2018 annunciò di avere un tumore e di aver iniziato le cure per sconfiggere la malattia. Purtroppo non ce l’ha fatta, come spiegato dal suo caro amico Boy George, che lo ha definito: “L’uomo più bello e dolce di tutti“.

Scoperto e lanciato da Madonna, nella seconda metà degli anni ’80 diventò un vero e proprio fenomeno pop. Milioni le ragazzine di tutto il mondo andavano pazzi per lui, anche grazie allo spot dei 501 in cui entrava in una lavanderia e rimaneva in boxer. Fu anche un cantante, valorizzato dalle produzioni della collega Madonna che aveva scovato il suo talento.

Chi era Nick Kamen, il modello e cantante scovato da Madonna

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Boy George (@boygeorgeofficial)

Una notizia che ha lasciato i suoi fan sotto shock: è scomparso a soli 59 anni Nick Kamen, che da tempo lottava contro un tumore maligno. Modello e cantante, visse anni di grandissima popolarità soprattutto nel periodo degli ’80. Basti pensare al debutto nel mondo discografico nel 1986 e all’album “Move Until We Fly” del 1990. Celebre il singolo Tell Me, scritto dagli autori di Madonna e accompagnato da un video musicale in cui Kamen veniva inseguito dalla top model Tatjana Patiz.

Dopo il successo dell’ultimo album, dagli anni ’90 Kamen si ritirò dalla scena pubblica per dedicarsi alla pittura e ad altre espressioni artistiche. Diventò anche figura importante nel mondo del gossip a causa della relazione con la fotografa Amanda De Cadenet, che era sposata col bassista dei Duran Duran John Taylor.