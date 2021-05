Meteo, in arrivo nuove piogge nei prossimi giorni: cosa succede in Italia

Il meteo della penisola italiana continuerà ad essere ostacolato da nuove piogge. Andiamo a vedere cosa succede e perchè il caldo stenta ad imporsi.

La calda primavera stenta ad imporsi sulla penisola nonostante siamo oramai a maggio. Infatti dopo un freddo inverno le alte temperature e l’anticiclone stanno stanno trovando difficoltà ad imporsi. A testimoniare tutto ciò ci stanno pensando le temperature, che attualmente sono sotto la media stagionale. L’alta pressione, quindi, continua ad essere ostacolata da una profonda circolazione ciclonica.

Questa situazione di freddo confermerà le temperature basse almeno fino a giovedì. Solamente durante la giornata di venerdì avremo un notevole miglioramento grazie al rafforzarsi dell’anticiclone sub-tropicale. Nel fine settimana, così, avremo valori termici alti pronti a toccare i 28° in alcuni angoli del paese. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo mercoledì.

Meteo, ancora piogge locali sulla penisola: temperature sotto la media stagionale

Durante questo mercoledì, l’Italia attraverserà una situazione di maggiore instabilità, specialmente su Alpi e Prealpi. Infatti avremo piogge e rovesci che potrebbero arrivare fino alla Val Padana. Situazione molto simile sulle regioni centrali e del Sud Italia, dove avremo lievi piogge pronte a colpire Sicilia e le regioni del basso terreno. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante la giornata odierna sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo schiarite prevalenti sulle pianure. Mentre invece avremo un tempo variabile specialmente sulle vette delle Alpi, dove alcuni acquazzoni cadranno in giornata. Queste piogge andranno a sconfinare fino in Val Padana e Friuli Venezia Giulia al termine della giornata. Le temperature risulteranno nuovamente in rialzo, con massime che oscilleranno tra i 20 ed i 23 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo ampie schiarite fino alla Toscana ed alle regioni adriatiche. Altrove invece troveremo tante nubi, con alcuni piovaschi pronti a colpire il Lazio. Proprio queste ultime precipitazioni andranno ad esaurirsi al termine della giornata. Le temperature anche qui faranno registrare un lieve rialzo, con massime che andranno dai 19 ai 24 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo una giornata segnata in gran parte nuvolosa. Inoltre queste nubi potrebbero tramutarsi in piogge sulla Sicilia e sulle regioni tirreniche. Queste precipitazioni andranno ad esaurirsi nel corso della giornata. Qui le temperature risulteranno stazionarie, con massime che oscilleranno dai 19 ai 24 gradi.