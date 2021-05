Fortnite inizia a lavorare alla stagione 7: ecco cosa sappiamo

Fortnite sta già iniziando a progettare la stagione 7. A rivelarlo alcuni dataminer tramite i loro account di Twitter

Torniamo a parlare di Fortnite, il battle royale numero uno al mondo. Epic Games sta continuando a lavorare a nuove partnership e aggiornamenti per tenere i milioni di videogiocatori incollati allo schermo. Vi abbiamo parlato nei giorni scorsi dell’avvento di Neymar Jr. e della nuova linea di fumetti Batman Punto Zero.

Le novità non sono però finite qui. Stando a quanto riferisce il dataminer iFireMonkey su Twitter, la software house avrebbe iniziato ufficialmente i test per la stagione 7 di Fortnite. Manca ancora un lungo e intenso mese di season 6, ma pare che gli sviluppatori abbiano già in mente lo sviluppo che prenderà il videogame. Al momento ancora non si sa quale sarà il tema principale e quale risvolto narrativo prenderà la storia. Aspettiamoci succose novità nei prossimi giorni.

Fortnite stagione 7, ma non solo: arrivano nuove skin

Epic Games has started testing Chapter 2 – Season 7 — iFireMonkey (@iFireMonkey) May 3, 2021

Che Epic Games stia già lavorando alla stagione 7 di Fortnite, è un dato di fatto. A confermarlo il noto dataminer iFireMonkey su Twitter, che però non ha saputo fornire informazioni aggiuntive. Intanto però, in rete stanno emergendo indiscrezioni per ciò che riguarda le nuove skin che chiuderanno la season 6. Prepariamoci a due Icon che faranno sicuramente impazzire tutti i videogiocatori: stiamo parlando di LeBron James e The Rock.

Non sono ancora arrivate conferme ufficiali, ma i più esperti ne sono sicuri. Per ciò che riguarda la star dei Los Angeles Lakers, pare che – insieme alla skin esclusiva – verrà lanciato un Party Royale con Zion Williamson dei New Orleans Pelicans. Su Dwayne Johnson, invece, ci sono alcuni interessanti indizi: un personaggio misterioso molto somigliante all’attore hollywoodiano e un post criptico pubblicato sui social.