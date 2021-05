Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi Elisa Isoardi pensa al suo futuro e i fan sperano di rivederla presto in TV.

Non fosse stato per l’infortunio che l’ha costretta ad abbandonare il gioco, Elisa Isoardi sarebbe potuta essere la possibile vincitrice dell’Isola dei Famosi. Infatti lei è stata una delle grandi protagoniste del programma.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Diletta Leotta, riscoppia la passione con Can Yaman: weekend rovente – FOTO

L’ex conduttrice de La Prova del Cuoca, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Tv Sorrisi e Canzoni, ha aperto a un possibile futuro in Mediaset, dal momento che alla Rai non ci sono nuovi programmi in cantiere.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Pio e Amedeo, arriva il clamoroso annuncio: ora cosa succederà?

Elisa Isoardi ne è certa: indiscrezione sul suo futuro

Elisa Isoardi è pronta a tuffarsi in un’avventura nuova. L’Isola dei Famosi ormai è acqua passata e la conduttrice vuole fare ciò che più ama: condurre un programma tutto suo. In seguito alle voci degli ultimi giorni, c’è chi la vede già al timone di un nuovo programma, ma per adesso sembra che non stia ancora bollendo nulla in pentola.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Andrea Iannone, il sogno diventa realtà: arriva l’annuncio pazzesco – FOTO

L’ex compagna di Matteo Salvini non ha disdegnato l’idea di poter entrare un giorno nella grande famiglia del Biscione: “Lo vedrei con molto piacere. L’idea di chiedermi di partecipare a L’Isola dei Famosi è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a Verissimo. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà, la vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro”.