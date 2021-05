Diletta Leotta e Can Yaman sono stati raggiunti da Chi e immortalati in alcuni scatti che testimoniano che il loro legame è ancora forte.

L’amore con Can Yaman non è tramontato e forse non lo è mai stato. Gli scatti pubblicati sui giornali nei giorni scorsi dove si vedeva il bacio tra Diletta Leotta e il Presidente della Roma, Ryan Friedkin, si sono rivelati fasulli. Non nel senso che non ci sia stato quel “limone” tra i due, bensì che risale a qualche mese fa. Infatti, come ha affermato la conduttrice di DAZN lo scatto rubato è di dicembre. Nel dubbio, ecco l’esclusiva di Chi.

Diletta Leotta, riscoppia la passione con Can Yaman: weekend rovente – FOTO

Sul settimanale “Chi” per gli appassionati di gossip ci sono novità clamorose sul ritorno di fiamma tra la coppia di fidanzati dell’anno: Can Yaman e Diletta Leotta che, dopo un breve allontanamento per divergenze di opinioni, si sono riconciliati e hanno passato un rovente weekend di passione.

La coppia ha soggiornato al Mandarin Hotel di Blevio sul lago di Como, un luogo romantico – fu la leggendaria Villa del soprano Giuditta Pasta, musa del compositore Vincenzo Bellini che per lei scrisse l’opera Norma e la celebre aria “Casta Diva” che da ora il nome al resort -, dove l’attore turco e la conduttrice hanno ritrovato insieme il sorriso.