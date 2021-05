Covid, Fedriga parla del coprifuoco e delle riaperture

L’auspicio del presidente Massimiliano Fedriga è quello di togliere gradualmente il coprifuoco, ma bisogna pensare al settore delle riaperture

“Penso che dobbiamo guardare il settore delle riaperture ad ampio ventaglio“, lo ha detto Massimiliano Fedriga. Il presidente della Conferenza delle Regioni ha così sostenuto che sia il caso di pensare alle attività ancora chiuse quali le palestre ed il settore del wedding.

Il presidente ha proseguito a Radio24, “Se ci fossilizziamo solo sul coprifuoco ho paura che sbagliamo obiettivo: dobbiamo guardare a tutto tondo il problema“. L’auspicio di Fedriga e quello che il coprifuoco possa essere tolto gradualmente. Ma non sarà un grosso problema qualora questo dovesse essere prolungato di altre settimane: “E’ fondamentale riaprire qualche attività con la massima sicurezza“.

Anche attraverso la sua pagina privata di Facebook, Fedriga nelle scorse ore ha dichiarato che serve programmazione per il settore del wedding finora penalizzato: “Il settore cerimonie ed eventi necessita di tempi certi per la riapertura. Soprattutto con la bella stagione alle porte, la pianificazione è fondamentale. Una criticità che abbiamo sottoposto al Governo per evitare che tali attività vengano ulteriormente penalizzate dalla pandemia”.

Di Maio: “Il coprifuoco va superato il prima possibile”

Sul coprifuoco si è espresso anche il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio il quale sostiene che va superato il prima possibile e che il Governo stia lavorando nella direzione giusta per superare questa misura restrittiva.

Di Maio si trova a Londra per il G7, ed è proprio qui che ha voluto soffermarsi sul ‘Turismo’, settore trainante dell’economia: “L’Italia è pronta ad accogliere tutti i turisti ed è pronta ad accogliere tutti coloro che vogliono vedere le nostre bellezze“.