Champions League, Chelsea-Real Madrid 2-0: gli highlights. Tuchel in finale

La seconda semifinale di Champions League è giunta al termine, tra Chelsea e Real Madrid la spuntano i Blues

Blues abbattono i Blancos. Le luci dello Stamford Bridge si spengono con una luce blu che illumina tutta Londra per il Chelsea in finale di Champions League. La partita di andata al Santiago Bernabeu era finita con un 1-1 che lasciava tutte le porte aperte da entrambi i lati, con il solo vantaggio della squadra di Tuchel di essere in casa, seppur senza il caloroso tifo dei supporter inglesi.

Quasi impossibile da pronosticare, ma il Chelsea ha fatto fuori in semifinale il Real Madrid che torna in patria con l’amaro di non poter volare in Turchia, allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul. Sabato 29 maggio, dunque, la finale sarà tra due inglesi: Manchester City-Chelsea.

Champions League, Chelsea-Real Madrid: highlights e tabellino

CHELSEA (3-4-2-1): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rüdiger; Azpilicueta (88′ James), Kanté, Jorginho, Chilwell; Mount (88′ Zyiech), Havertz (90’+4′ Giroud); Werner (67′ Pulisic). All. Tuchel

REAL MADRID (3-5-2): Courtois; Militao, Sergio Ramos, Nacho; Vinicius (63′ Asensio), Modric, Casemiro (76′ Rodrygo), Kroos, Mendy (63′ Valverde); Hazard (89′ Diaz), Benzema. All. Zidane

Marcatori: 28′ Werner, 85′ Mount

Ammoniti: Jorginho (C), Sergio Ramos (R), Christensen (C), Nacho (R), Kroos (R), Valverde (R).