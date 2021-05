Carlo Conti e Mara Venier, che show insieme: decisione ufficiale della Rai

Una coppia del tutto inedita alla conduzione, ma due colossi Rai che sanno il fatto loro: mettono tutto in campo con uno show pazzesco

Una coppia formidabile, due padroni della Rai, anni di esperienza nella conduzione ma mai insieme: Carlo Conti e Mara Venier saranno al timone del 63° Zecchino d’Oro. La kermesse ha saltato l’edizione per un anno – come successo a tanti altri grandi eventi – causa Covid-19. L’anno scorso, difatti, non ci sono stati i bambini e le loro canzonette in TV ad allietare i pomeriggi Rai.

Quest’anno si torna in scena: domenica 30 maggio, dalle 17:20 alle 20:00, Carlo Conti e Mara Venier saranno in diretta su Rai Uno – al termine di Domenica In – con un appuntamento tanto atteso.

Carlo Conti e Mara Venier, lo Zecchino d’Oro affidato ad una coppia inedita

La 63° edizione dello Zecchino d’Oro avrà doppia conduzione: dallo studio di Roma – dove si tiene Domenica In – in collegamento ci sarà Mara Venier, mentre all’Antonino di Bologna sarà fisicamente presente Carlo Conti.

Molta curiosità desta la sistemazione dei bambini nel coro della kermesse, notoriamente vicini in modo da emettere un’unica voce, che quest’anno dovranno adattarsi come tutti gli altri causa pandemia.