Calciomercato Milan, è arrivata la conferma: “Rinnovo ad un passo”

Calciomercato Milan, è arrivata una grossa novità per ciò che riguarda un obiettivo. Ecco cos’è successo

Il Milan continua a lavorare in vista di una delle partite più importanti dell’anno. Domenica sera si gioca contro la Juventus e i rossoneri si giocano una buona fetta della stagione contro i bianconeri: in palio c’è la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Ibrahimovic e compagni sono chiamati a dare il 100% per sfatare il tabù dello Juventus Stadium.

Mentre i giocatori e lo staff tecnico si preparano al delicato match, la dirigenza sta già pianificando il calciomercato per la prossima stagione. Chiaramente il piazzamento finale in campionato giocherà un ruolo fondamentale per la campagna acquisti e cessioni, ma Maldini e Massara vogliono portarsi avanti. È arrivata poco fa una importante novità per ciò che riguarda uno dei possibili obiettivi a zero.

Calciomercato Milan, dalla Spagna: Vazquez vicino al rinnovo

È uno dei nomi più caldi per la prossima sessione di calciomercato del Milan: stiamo parlando di Lucas Vazquez. Lo spagnolo andrà in scadenza il prossimo giugno col Real Madrid, e ancora non è chiaro cosa ne sarà del suo futuro. Dalla Spagna, solo pochi giorni fa hanno parlato di un trasferimento quasi sicuro in Italia (in caso di mancato accordo con i Blancos). È proprio in questo senso che El Chiringuito ha rilanciato poco fa: il rinnovo sembra essere ad un passo.

Lo stesso giocatore è stato intervistato ai microfoni di The Athletic, parlando ovviamente del suo futuro. “Non so cosa succederà, sono fortunato a giocare nel club che tifavo da bambino. Se vado o rimango, qualunque cosa accada rimarrò per sempre un supporter del Real Madrid” ha spiegato l’esterno, sottolineando ancora una volta il rispetto per il suo allenatore Zinedine Zidane.