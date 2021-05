Buongiorno Mamma!, indiscrezione sulla seconda stagione: pubblico entusiasta

La prima stagione non è neppure terminata che i fan della fiction ne chiedono subito un’altra: Buongiorno Mamma! è un successone

“I segreti… quelli restano sempre” 😮#BuongiornoMamma vi aspetta questa sera in prima serata su #Canale5, con una nuova emozionante puntata ❤ @fictionmediaset pic.twitter.com/5Iz4FzuowN — Mediaset Play Infinity (@MediasetPlay) May 5, 2021

Buongiorno Mamma! è la fiction di Canale 5 che sta convincendo il pubblico di Mediaset. Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta da tre puntate – su sei previste – incantano la prima serata del mercoledì in concorrenza con una prepotente Rai.

LEGGI ANCHE > > > Carlo Conti e Mara Venier, che show insieme: decisione ufficiale della Rai



L’interessante trama della fiction ha appassionato migliaia di telespettatori che, ovviamente, hanno già avanzato richieste per un’eventuale seconda stagione. Quest’ultima potrebbe effettivamente arrivare, ma non è ancora noto quando: anche la prima stagione sarebbe dovuta cominciare prima visto che le riprese erano state fissate per marzo 2020. Per ovvi motivi, tuttavia, l’appuntamento sul set è stato rimandato e quindi è slittata la programmazione.

Buongiorno Mamma! seconda stagione? L’indiscrezione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Beatrice Arnera (@beatrice.arnera)

Nel cast di Buongiorno Mamma! c’è anche la giovane attrice Beatrice Arnera che ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo con i The Jackal. A Fanpage.it, l’attrice ha svelato qualcosa in merito ad una possibile seconda stagione: “Spero con tutto il cuore che possa avere un seguito, i personaggi sono pronti ad esplodere come bombe a orologeria, sarebbe interessante vedere come evolvono, sia da spettatore che da interprete”. Nulla di certo, quindi, ma neppure impossibile visti i risultati riscossi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Luca Zingaretti, notizia davvero sorprendente: nessuno se lo aspettava!

Sul lavorare con Raoul Bova – che conta nella sua filmografia decine e decine di pellicole – ha ammesso: “Raoul è un grande professionista con una generosità e una preparazione disarmanti. In passato ho avuto il piacere di lavorare con Rocio, la sua compagna, che stimo e a cui voglio un gran bene. Trovo che entrambi siano persone straordinarie”.