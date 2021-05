La puntata di oggi di Uomini e Donne si preannuncia scoppiettante. Numerosi colpi di scena.

Le anticipazioni del trono over di uomini e donne di oggi, 5 maggio, svelano nuovi colpi di scena. Per l’appunto, altro buco nell’acqua per la dama torinese Gemma Galgani che aveva da poco iniziato una frequentazione con Aldo. I due protagonisti racconteranno che tra di loro c’è stato un bacio a stampo e che il cavaliere avrebbe, però, chiesto qualcosa di più alla dama torinese che, invece, sarebbe incline al contatto fisico.

In studio decideranno insieme di mettere fine alla loro conoscenza ed Aldo proporrà interesse per Sara e Isabella. Quest’ultima chiuderà un’altra conoscenza oggi.

Anticipazioni Uomini e Donne, duro colpo per Gemma: tensione alle stelle

Altra vicenda intrigante vedrà protagonisti Biagio e Sara che metteranno il punto alla loro frequentazione in quanto lui afferma che vorrebbe una donna più passionale. Tra i due, infatti, ci sono stati parecchi battibecchi nelle scorse puntate in quanto lui non le concedeva l’esclusiva che arrivò finalmente qualche puntata fa.

Tra la dama e il cavaliere ci sarebbe stata intimità ma Biagio non tornerà sui suoi passi. Il cavaliere sarà duramente criticato in studio per la sua decisone.