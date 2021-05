X Factor 2021, un nome in pole come conduttore: fan in fibrillazione

X Factor 2021, un nome in pole come conduttore per sostituire Alessandro Cattelan passato alla Rai: fan in fibrillazione

La primavera e ancora di più l’estate sono stagione di casting per tutti i talent televisivi. A cominciare da X Factor che anche su questo ha costruito le sue fortune. Ma quest’anno ce ne saranno in realtà due: il primo è quello per scegliere i dodici concorrenti ufficiali e il secondo è per capire chi sostituirà Alessandro Cattelan.

Il conduttore alessandrino ha dato l’addio alla fine della passata edizione ed è pronto a sbarcare in Rai dal prossimo settembre con uno show tutto suo, magari prima di Sanremo. Al suo posto sono stati fatti diversi nomi ma secondo TvBlog ce n’è uno in pole position: è quello di Lodovica Comello, per tutta una serie di motivi validi.

La 31enne friulana, lanciata dalla telenovela ‘Violetta’ (prodotta dalla Disney), da anni l’alterna l’attività di cantante a quella di conduttrice e quindi conosce bene i due mondi. In più è già organizza a Sky perché dal 2016 conduce Italia’s Got Talent su TV8 (altra emittente del gruppo ora passato a Comcast). Quindi sarebbe anche un volto ben conosciuto dal pubblico e considerato come molto familiare.

X Factor 2021, cambia il conduttore e cambierà anche la giuria? Le novità in vista

La soluzione che porta a Lodovica Comello è la più gettonata ma non l’unica per il nuovo conduttore di X Factor 2021, quindicesima edizione del talent show nella versione italiana. Nei mesi scorsi era stato ad esempio fatto il nome di Marco Maccarini, una lunga carriera in tv prima di passare alla radio, ma la candidatura sembra tramontata.

X Factor 2020, i giudici (Twitter)Qualche giorno fa invece ‘Il Secolo d’Italia’ aveva ipotizzato un’altra soluzione interna: quella di Hell Raton che dopo aver vinto la passata edizione accompagnando Casadilego avrebbe potuto svestire i panni di giudice per vestire quelli di conduttore. Invece per quello che sappiamo, sarà ancora in giuria e con lui torneranno anche Manuel Agnelli, Emma Marrone e Mika.