Whatsapp, ora è possibile farlo: una salvezza assoluta per gli utenti

Ora è possibile fare quel che tutti aspettavano su Whatsapp e per gli utenti rappresenta una salvezza assoluta: i dettagli della novità

Gli sviluppatori di Whatsapp sono al lavoro per permettere a chi ha un iPhone, di ascoltare le note audio prima di inviarle al destinatario. A scovare tale funzione sono stati gli esperti di WaBetaInfo, i quali hanno trovato il codice in una versione dell’app non disponibile ufficialmente e nemmeno per i beta tester. A quanto pare, dovrebbe a breve essere introdotto un pulsante rewiew di fianco al messaggio vocale, in modo da controllarlo prima di mandarlo ufficialmente al destinatario. Al momento è solo possibile annullare l’invio o, al massimo, cancellare la nota solo una volta inviata.

Il lancio dell’aggiornamento non è previsto ancora, ma per ora è certo che gli sviluppatori ci stiano lavorando solamente per iPhone. Ciò non significa che la disponibilità non arrivi anche su Android.

Whatsapp, come riascoltare la nota prima di inviarla

Secondo quanto riferito dagli esperti di WaBetaInfo, sarebbe già possibile ascoltare l’audio prima di inviarlo anche se in realtà l’operazione pare complessa. Per farlo, bisogna aprire un’altra applicazione durante la registrazione, senza fermare quest’ultima, e poi ritornare su Whatsapp. Successivamente la barra mostrerà i tasti play, elimina o invio. Sostanzialmente, con l’introduzione del nuovo aggiornamento, tale opzione diverrebbe di default.

Il team dell’app di messaggistica è al lavoro su altre novità come la durata dei messaggi effimeri che potrebbe essere limitata alle 24 ore.