Vaccino AstraZeneca, 250mila dosi nei frigo in Sicilia: “Paura ingiustificata”

In Sicilia, 250mila dosi del vaccino di AstraZeneca sono ancora nei frigo. La denuncia del dirigente del Dasoe Mario La Rocca

Dopo i fatti delle ultime settimane, sono migliaia i cittadini ancora indecisi o riluttanti sulla somministrazione del vaccino anti Covid di AstraZeneca. Stando a quanto riportato dall’Ansa, solamente in Sicilia ci sono oltre 250mila dosi ancora nei frigo. “Abbiamo avviato l’open day tre settimane fa, così da dare forza e impulso alla campagna di vaccinazione. La scorta di AstraZeneca nei frigoriferi rimane abbondante” spiega il governatore Nello Musumeci.

“La psicosi che c’è stata è comprensibile ma ingiustificata, a fronte di 5-6 decessi la cui connessione col farmaco è già stata esclusa” ha poi proseguito. La campagna vaccinale siciliana si appresta a partire nelle isole minori. Verranno somministrate le dosi a tutti i cittadini dai 18 anni in sù, partendo nel weekend da Lampedusa e Linosa.

Vaccino AstraZeneca, Musumeci: “Non vogliamo essere disobbedienti”

“Il generale Figliuolo spero comprenderà che noi non vogliamo essere disobbedienti, ma avvertiamo il peso della responsabilità della specifica condizione epidemiologica dell’isola” ha spiegato il governatore siciliano Nello Musumeci: “Bisogna correre, altrimenti non usciremo più da questo tunnel. Da domani apriamo con le prenotazioni per i cittadini dai 50 anni in sù“.

“Abbiamo inviato due lettere al commissario straordinario per chiedere la possibilità di ammettere anche a persone al di sotto dai 50 ai 60 anni di il vaccino. Ci è sempre stato risposto che non è possibile fino a quando non saranno messi al sicuro gli ultra 80enni. È chiaro che non abbiamo però poteri sanzionatori per convincere i riottosi” ha concluso Musumeci.