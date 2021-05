Vaccini, arriva il protocollo per le aziende: si partirà da metà maggio

Le regioni stanno lavorando in queste ore alle nuove linee guida per il protocollo che programmerà le vaccinazioni nelle aziende

Le regioni stanno lavorando in queste ore alle nuove linee guida per un protocollo sulle vaccinazioni anti-Covid nelle grandi aziende. Un lavoro d’intesa che si sta svolgendo con la struttura commissariale per l’Emergenza del generale Francesco Paolo Figliuolo.

Secondo una prima stima, si potrebbe partire nella seconda metà di questo mese (maggio) con le vaccinazioni nelle aziende presenti nel nostro Paese. Tutto dipenderà anche dalle consegne delle dosi dei vaccini anti-Covid-19.

Si era già parlato lo scorso 7 aprile delle immunizzazioni nelle aziende, ma il protocollo è in arrivo adesso. Per i dipendenti non è previsto nessun obbligo di adesione. Sarà dunque una scelta personale sia dei lavoratori che delle lavoratrici se sottoporsi o meno all’inoculazione del farmaco anti-Covid.

Il bollettino Covid del 4 maggio: contagi, decessi e guarigioni

Nelle ultime 24 ore si registra un aumento dei contagi e dei decessi. A fronte di 315.506 tamponi processati, sono risultati positivi al Covid 9.116 italiani (ieri ne erano 5.948). Sale anche il numero legato ai decessi con 305 vittime (ieri ne erano 256 e due giorni fa 144).

