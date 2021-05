Usa, Bill Gates si separa dalla moglie Melinda: 27 anni di matrimonio. La storica coppia ha deciso di interrompere il rapporto coniugale comunicandolo su Twitter

Erano una delle coppie più famose del mondo ma anche loro hanno deciso di dire basta. Bill e Melinda Gates hanno annunciato attraverso Twitter la fine del loro matrimonio dopo 27 anni. Una separazione consensuale dettata dalla convinzione “di non poter più crescere come coppia”. Una presa di coscienza dopo una vita passata insieme, anche dal punto di vista lavorativo, con l’impegno filantropico della loro organizzazione.

Il magnate americano, co-fondatore di Microsoft, è il terzo uomo più ricco del mondo, secondo le ultime classifiche stilate da Forbes.

La coppia si era conosciuta durante una cena di lavoro nel 1987, quando Melinda Gates era una product manager di Microsoft. Il loro matrimonio è avvenuto nel 1994, dopo sette anni di fidanzamento.

Non sono stati chiariti i dettagli finanziari della loro separazione e il futuro delle loro attività, che andranno comunque avanti. Entrambi hanno aderito al Giving Pledge di Warren Buffett, promettendo di donare la maggior parte della loro ricchezza a cause di beneficenza.

“Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio“, hanno twittato i Gates, ognuno rispettivamente sul proprio profilo.

“Abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che funziona in tutto il mondo per consentire a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva“, hanno specificato. “Chiediamo spazio e privacy per la nostra famiglia mentre iniziamo a navigare in questa nuova vita“.

Nonostante la fine del loro matrimonio, Gates ha specificato che avrebbero continuato a collaborare alla Bill & Melinda Gates Foundation.

“Continuiamo a condividere la convinzione in questa missione e continueremo il nostro lavoro insieme”.

La fondazione può vantare un patrimonio di oltre 50 miliardi di dollari, secondo una dichiarazione dei redditi citata dall’emittente statunitense CNBC. Dal suo lancio nel 2000, l’ente di beneficenza si è concentrato sulla salute globale e sulle questioni relative allo sviluppo, nonché sull’istruzione negli Stati Uniti.

Se ne è fatto un gran parlare soprattutto nell’ultimo periodo, dopo lo scoppio del Covid-19, per la stretta collaborazione con l’Oms. La loro opera ha attirato anche bislacche teorie complottiste sulla nascita del virus e sui fini della pandemia.

