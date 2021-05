L’ex dama di Uomini e Donne ha ricevuto un messaggio su Instagram nel quale si legge: “Vai a morire”.

Ida Platano, ex compagna di Riccardo Guarnieri, nelle scorse ore su Instagram ha ricevuto un messaggio spiacevole. L’ex dama di Uomini e Donne non è riuscita a trattenere il dispiacere per il messaggio ricevuto definendolo “vergognoso”. La dama del Trono Over ha ammesso di essere sempre più stupita dai commenti delle persone affermando che sui social ci sia gente che non sta affatto bene.

Il suo discorso non è riferito a tutte le persone iscritte sui social network, bensì solo a quelle che, vestendosi da leoni da tastiera, danno sfogo ai loro pensieri senza collegare il cervello.

Uomini e Donne, messaggio choc a una delle dame più amate: “Vai a morire”

“Vai a morire”. Questo è stato il messaggio ricevuto da Ida Platano nelle scorse ore e condiviso dalla stessa dama di Uomini e Donne sulle storie del suo profilo Instagram. L’ex compagna di Riccardo Guarnieri ha fatto notare quanto sia vergognoso scrivere “una roba del genere a qualsiasi persona”.

“La morte non si augura a nessun essere umano”, fa presente Ida, che appare davvero furiosa. La dama fa sapere che accetta tutti i commenti negativi, però non può di certo sorvolare dinanzi ad attacchi di questo tipo.

Nonostante tutto, Ida guarda avanti per la sua strada. Ora decide di condividere con i suoi follower il cattivo messaggio ricevuto e anticipa che “chi ha scritto si prenderà le conseguenze“.